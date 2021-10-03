Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.
Брайтон — Арсенал, Getty Images
03 октября 2021, 13:30
В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле лондонский Арсенал.
По ходу встречи хозяева были ближе к забитому мячу, тогда как подопечные Микеля Артеты играли преимущественно вторым номером, но в итоге смогли свести матч в нулевую ничью.
Обзор матча:
Брайтон — Арсенал 0:0
Брайтон: Санчес – Даффи, Данк, Берн – Велтман, Гросс (Марч 84), Лаллана, Модер (Макаллистер 78), Кукурелья – Троссард, Мопе
Арсенал: Рамсдейл – Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу – Локонга, Партей – Смит-Роу, Эдегор (Пепе 63), Сака (Мэйтленд-Найлз 90) – Обамеянг (Ляказетт 72)
Предупреждения: Мопе 74, Берн 82 – Партей 90+1