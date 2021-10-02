Англия

Командам так и не удалось открыть счет по ходу встречи.

Завершился поединок седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором Брайтон принимал на своем поле Арсенал.

Обе команды предпочитают играть первым номером и делать ставку на комбинационные атаки, однако погодные условия и систематические перебои с комментаторами на Setanta Sports (украинский комментатор по какой-то причине постоянно перебивался российским) повлияли на общее восприятие поединка.

По ходу всей встречи мокрое поле несколько мешало командам продемонстрировать весь свой потенциал. Так, Брайтон и Арсенал нанесли на обоих всего четыре удара в створ створ.

Выявить сильнейшего в данном противостоянии подопечным Микеля Артеты и коллективу Грэма Поттера так и не удалось, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Брайтон — Арсенал 0:0

Брайтон: Санчес – Даффи, Данк, Берн – Велтман, Гросс (Марч 84), Лаллана, Модер (Макаллистер 78), Кукурелья – Троссард, Мопе

Арсенал: Рамсдейл – Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу – Локонга, Партей – Смит-Роу, Эдегор (Пепе 63), Сака (Мэйтленд-Найлз 90) – Обамеянг (Ляказетт 72)

Предупреждения: Мопе 74, Берн 82 – Партей 90+1