Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.
Вулверхэмптон - Ньюкасл, getty images
03 октября 2021, 14:07
В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на своем поле одержал победу над Ньюкаслом с минимальным преимуществом в счете (2:1).
Главными героями встречи для "волков" стали Хван Хи Чан и Рауль Хименес. Первый оформил дубль в ворота "сорок", а второй записал в свой актив две результативные передачи на южнокорейского форварда.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Ньюкасл 2:1
Голы: Хи Чан, 20, 58 — Хендрик, 41.
Вулверхэмптон: Жозе Са — Килман, Коуди, Саисс — Семеду, Моутиньо, Невеш, Марсал — Тринкан (Дендонкер, 86), Хи Чан (Адама Траоре, 90+2), Хименес.
Ньюкасл: Дарлоу — Ритчи, Фернандес, Кларк, Манкильо (Мерфи, 70) — Хейден — Альмирон (Гейл, 77), Уиллок (Хендрик, 35), Лонгстафф, Сен-Максимен — Жоэлингтон.
Предупреждения: Кларк, Манкильо.