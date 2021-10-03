Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на своем поле одержал победу над Ньюкаслом с минимальным преимуществом в счете (2:1).

Главными героями встречи для "волков" стали Хван Хи Чан и Рауль Хименес. Первый оформил дубль в ворота "сорок", а второй записал в свой актив две результативные передачи на южнокорейского форварда.

Обзор матча:



Вулверхэмптон — Ньюкасл 2:1

Голы: Хи Чан, 20, 58 — Хендрик, 41.

Вулверхэмптон: Жозе Са — Килман, Коуди, Саисс — Семеду, Моутиньо, Невеш, Марсал — Тринкан (Дендонкер, 86), Хи Чан (Адама Траоре, 90+2), Хименес.

Ньюкасл: Дарлоу — Ритчи, Фернандес, Кларк, Манкильо (Мерфи, 70) — Хейден — Альмирон (Гейл, 77), Уиллок (Хендрик, 35), Лонгстафф, Сен-Максимен — Жоэлингтон.

Предупреждения: Кларк, Манкильо.