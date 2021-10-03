Англия

Итальянский специалист может вернуться в АПЛ.

Клаудио Раньери может вновь поработать в Английской Премьер-Лиге.

Уотфорд, который на днях уволил Муньосу с поста главного тренера команды ведет переговоры с 69-летним специалистом. Последним место работы Раньери была итальянская Сампдория, которую он покинул по окончанию сезона 2020/21.

Ожидается, что "Шершни" объявят о назначении Раньери не позже 16 октября, накануне игры с Ливерпулем.

В Англии Раньери успел поработать с такими командами как Челси, Фулхэм и Лестер, завоевав с последними сенсационное чемпионство в 2016 году.