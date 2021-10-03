Англия

Испанский специалист вернул "шершней" в элиту английского футбола, но семь набранных очков в семи турах боссы клуба посчитали недостаточно хорошим результатом.

Уотфорд на своем официальном сайте объявил об увольнении Хиско Муньоса с поста главного тренера первой команды после минимального поражения от Лидса в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Отметим, что испанский специалист вывел "шершней" в высший дивизион Англии, заняв в прошлом сезоне второе место в Чемпионшипе.

В АПЛ у Уотфорда так же дела шли весьма неплохо под руководством Муньоса как для одного из аутсайдеров турнира: в семи стартовых матчах команда одержала победы над Астон Виллой (3:2) и Норвичем (3:1), сыграла вничью с Ньюкаслом (1:1) и потерпела поражения от Брайтона (0:2), Тоттенхэма (0:1), Вулверхэмптона (0:2) и вышеупомянутого Лидса (0:1).

Помимо этого, Уотфорд вылетел из Кубка английской лиги от Сток Сити на стадии 1/16 финала (1:3). Руководство называет следующие причины отставки Хиско Муньоса:

"Правление считает, что недавние результаты явно указывают на негативную тенденцию в то время, когда сплоченность команды должна заметно улучшаться".

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

Уотфорд поблагодарил Хиско Муньоса за совместное сотрудничество и приступил к поискам нового главного тренера, который в худшем случае примет команду на 15-м месте в турнирной таблице, если Кристал Пэлас одержит положительный результат в сегодняшней встрече с Лестером.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Уотфорд уже контактировал с Клаудио Раньери, который ныне пребывает в статусе свободного агента, покинув Сампдорию в конце минувшего сезона после успеха в борьбе за выживание в Серии А (15 место).

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