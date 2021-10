Уотфорд на своем официальном сайте объявил об увольнении Хиско Муньоса с поста главного тренера первой команды после минимального поражения от Лидса в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Отметим, что испанский специалист вывел "шершней" в высший дивизион Англии, заняв в прошлом сезоне второе место в Чемпионшипе.

В АПЛ у Уотфорда так же дела шли весьма неплохо под руководством Муньоса как для одного из аутсайдеров турнира: в семи стартовых матчах команда одержала победы над Астон Виллой (3:2) и Норвичем (3:1), сыграла вничью с Ньюкаслом (1:1) и потерпела поражения от Брайтона (0:2), Тоттенхэма (0:1), Вулверхэмптона (0:2) и вышеупомянутого Лидса (0:1).

Помимо этого, Уотфорд вылетел из Кубка английской лиги от Сток Сити на стадии 1/16 финала (1:3). Руководство называет следующие причины отставки Хиско Муньоса:

"Правление считает, что недавние результаты явно указывают на негативную тенденцию в то время, когда сплоченность команды должна заметно улучшаться".

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.