Англия

Позиции тренерского штаба "красных дьяволов" укрепились.

Манчестер Юнайтед подписал новое соглашение с ассистентом Оле-Гуннара Солскьяера Майком Феланом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с опытным тренером согласован до конца сезона-2023/24.

Майк Фелан работает в стане "красных дьяволов" с декабря 2018 года, а также ранее входил в тренерских штаб Сэра Алекса Фергюсона с 2008 по 2013 год.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед продлил контракт с Солскьяером до 2024 года.