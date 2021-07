Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продлил контракт с "красными дьяволами". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.



✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC