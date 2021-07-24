Англия

Норвежский специалист Оле-Гуннар Солскьяер остается у руля "красных дьяволов" еще на три года.

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продлил контракт с "красными дьяволами". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.



✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

"Мы рады сообщить, что Оле подписал новый контракт с клубом!", — говорится на клубном twitter-аккаунте Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что норвежец продлил контракт с МЮ на три года — до лета 2024. О финансовых деталях контракта никакой официальной информации нет.

Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошел до финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед "взорвал" трансферную бомбу, подписав Джайдона Санчо.