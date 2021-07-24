Норвежский специалист Оле-Гуннар Солскьяер остается у руля "красных дьяволов" еще на три года.
Оле-Гуннар Солскьяер. Фото Getty Images
24 июля 2021, 13:20
Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продлил контракт с "красными дьяволами". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
"Мы рады сообщить, что Оле подписал новый контракт с клубом!", — говорится на клубном twitter-аккаунте Манчестер Юнайтед.
Сообщается, что норвежец продлил контракт с МЮ на три года — до лета 2024. О финансовых деталях контракта никакой официальной информации нет.
Напомним, Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошел до финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед "взорвал" трансферную бомбу, подписав Джайдона Санчо.