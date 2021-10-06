Англия

Наставник хочет сохранить состав.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер готов к тому, что хавбек "красных дьяволов" Донни ван де Беек будет запрашивать трансфер в зимнее трансферное окно, однако хочет сохранить состав до лета.

Дело в том, что норвежский специалист опасается повторения прошлогодней ситуации, когда на футболистов основной обоймы легла чрезмерная нагрузка. В таком случае можно ожидать обилие травм, а наставник желает этого избежать.

Напомним, ранее сообщалось, что на ван де Беека претендует Эвертон.