Англия

У новых владельцев "сорок" весьма амбициозные планы на будущее.

Консорциум из Саудовской Аравии, включающий в себя Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media, накануне стал новым владельцем Ньюкасл Юнайтед.

Новый директор "сорок" и британская бизнес-леди Аманда Стэвли, которая в 2008 году была задействована в громкой сделке по приобретению Манчестер Сити арабским шейхом Мансуром, а сейчас помогла инвесторам из Саудовской Аравии поглотить Ньюкасл, рассказала о планах клуба.

"Ньюкасл заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы добьемся этой цели.

Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а Ньюкасл – лучшая команда в мире.

Очевидно, что мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим, но достижение целей такого уровня требуют времени. Мы хотим, чтобы все в Ньюкасле работали сообща, чтобы построить клуб таким, каким он должен быть", — заявила Аманда в интервью Sky Sports.

По информации СМИ, сумма сделки по передаче Ньюкасл Юнайтед во владение инвесторам из Саудовской Аравии составила 300 миллионов фунтов. Несмотря на то, что Королевство Саудовской Аравии официально не будет владеть клубом, инвестиционный фонд PIF возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман — будущий король страны.