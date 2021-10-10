Англия

Аргентинский специалист высказался о уровне игры в высшем дивизионе Англии.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне оценил уровень английской Премьер-лиги. По его мнению, сейчас чемпионат Англии превосходит другие лучшие европейские лиги.

"С каждым разом они играют все быстрее. Там сейчас самый высокий уровень футбола. Сейчас он не такой, как прежде, когда там были только высокий темп и динамика. Теперь там проводится тактическая, позиционная работа, работа над отбором мяча – и все это без остановки", — приводит слова Симеоне El Pais.

Напомним, ранее Диего Симеоне рассказал, как повлиял уход Лионель Месси и Криштиану Роналду на уровень испанской Ла Лиги.

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