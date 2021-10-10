Испания

Футболист оценил уход игроков из Барселоны и Реала.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне рассказал, как уход Лионеля Месси и Криштиану Роналду повлиял на развитие Ла Лиги.

"Что я думаю об уходе Месси и Криштиану из чемпионата? С их уходом проиграли все команды. Они прославляли Ла Лигу, ведь в течении многих лет выкладывались по максимуму.

Сейчас настал тот момент, когда без этих парней Ла Лиге нужно расти и развиваться. Что же изменилось существенно с уходом? Темп в чемпионате упал", — сказал Симеоне в интервью El Pais.

Напомним, Криштиану Роналду в 2018 году сменил Реал на Ювентус а ныне выступает в Манчестер Юнайтед. Лео Месси в 2021 году перешел из Барселоны в ПСЖ.

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