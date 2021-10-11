Англия

Французский футболист останется под стражей до 24 января.

Защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди в очередной раз отказали в освобождении под залог, сообщает журналист Крис Слэйтер в своем твиттере.

Сегодня, 11 октября, судья отказала в прошении о том, чтобы 27-летний француз вышел на свободу под залог.

Напомним, Менди был обвинен в изнасиловании в августе этого года. Бенжамену предъявили обвинения по четырем случаям изнасилования. Инциденты произошли в период с октября 2020 года по августа 2021 года.

Таким образом, футболист "горожан" останется под стражей до 24 января.

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