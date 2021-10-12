Англия

Новые владельцы "сорок" не связывались с представителями аргентинского и валлийского футболистов.

После того, как Ньюкасл Юнайтед был поглощен богатыми инвесторами из Саудовской Аравии, пресса начала связывать "сорок" с подписанием многих футболистов в зимнее трансферное окно.

В списке потенциальных трансферов английского клуба также оказались нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди и полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси, однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, новые владельцы Ньюкасла не предпринимали никаких попыток подписать двух этих игроков.

По информации источника, 28-летний аргентинец не планирует покидать ПСЖ, тогда как валлийский хавбек определится со своим будущим только в декабре или январе.

Напомним, ранее пресса связывала Ньюкасл с возможным трансфером вингера мадридского Реала Гарета Бэйла.