Англия

"Сороки" рассматривают возможность приобретения валлийца.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Marca.

Ньюкасл намерен существенно усилить состав уже в зимнее трансферное окно после того, как клуб приобрел инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. В списке интересов "сорок" среди прочих звездных футболистов находится и Бэйл. Английский клуб может начать переговоры по 32-летнему игроку в ближайшие недели.

Контракт Бэйла с Реалом истекает в конце сезона-2021/22, но мадридский клуб готов отпустить его уже в январе, если Ньюкасл согласится взять на себя обязательства по его контракту.

В текущем сезоне валлиец провел три поединка в футболке "сливочных", отличившись одним голом. В данный момент форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Аарона Рэмси.