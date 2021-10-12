Англия

Ливерпульский клуб хочет подписать хавбека Бетиса.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал в сферу интересов Эвертона, сообщает издание Estadio Deportivo.

"Ириски" хотят укрепить состав в следующее трансферное окно и попытаются подписать французского хавбека.

Фекир уже мог оказаться в Ливерпуле в 2019 году, когда вел переговоры с одноименным клубом, однако тогда трансфер сорвался в последний момент из-за медосмотра. Теперь же заполучить 28-летнео игрока попытается команда Рафы Бенитеса.

Действующий контракт Фекира с Бетисом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертона может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Донни ван де Беека.