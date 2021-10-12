Футболист будет восстанавливаться после повреждения.
Рафаэль Варан, Getty Images
12 октября 2021, 20:22
Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан получил травму в матче сборной Франции против Испании в Лиге наций.
Как констатировала медицинская служба сборной, у Варана обнаружена травма паха. Реабилитация центрального защитника займет несколько недель.
Таким образом Варан не сможет помочь Манчестер Юнайтед в предстоящих матчах против Лестера и Ливерпуля в АПЛ и Аталанты в Лиге чемпионов.
Варан присоединился к МЮ минувшим летом из мадридского Реала. С того времени он провел семь поединков во всех турнирах за "красных дьяволов".