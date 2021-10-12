Англия

Футболист будет восстанавливаться после повреждения.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан получил травму в матче сборной Франции против Испании в Лиге наций.

Как констатировала медицинская служба сборной, у Варана обнаружена травма паха. Реабилитация центрального защитника займет несколько недель.

Таким образом Варан не сможет помочь Манчестер Юнайтед в предстоящих матчах против Лестера и Ливерпуля в АПЛ и Аталанты в Лиге чемпионов.

Варан присоединился к МЮ минувшим летом из мадридского Реала. С того времени он провел семь поединков во всех турнирах за "красных дьяволов".