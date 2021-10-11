Англия

Француз повредился в финальном матче Лиги наций.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан может пропустить матч 8-го тура АПЛ с Лестером из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Варан травмировался в победном для Франции финале Лиги наций против Испании (2:1), покинув поле в конце первого тайма. Центрбек потянул мышцы бедра во время бега и оставшееся время поединка провел на скамейке со льдом приложенным к месту повреждения.

В ближайшее время 28-летний игрок вернется в расположение Манчестер Юнайтед, где пройдет медобследование и начнет восстановление. Перед встречей с Лестером, запланированной на 16 октября, в лазарете "красных дьяволов" уже находится другой защитник – Гарри Магуайр.

Варан присоединился к МЮ минувшим летом из мадридского Реала и стал основным игроком команды, проведя семь поединков во всех турнирах.