Англия

Форвард повредился в расположении сборной Англии.

Нападающий Тэмми Абрахам может пропустить ближайшие матчи Ромы из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает портал Calciomercato, Абрахам повредился в матче сборной Англии против Венгрии (1:1) в отборе на ЧМ-2022 спустя пару минут после того, как вышел на поле. В ближайшее время форвард вернется в расположение Ромы, где должен пройти медобследование и узнать сроки восстановления.

Проблемы со здоровьем могут помешать 24-летнему англичанину принять участие во встрече с Ювентусом, которая состоится в воскресенье, 17 октября.

Абрахам присоединился к Роме минувшим летом из Челси за 40 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 10 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.