Италия

Форвард Ромы рассказал о своем переходе в Серию А.

Форвард сборной Англии и итальянской Ромы Тэмми Абрахам рассказал о том, как он решился на переезд в Италию.

По его словам, Жозе Моуриньо сыграл ключевую роль в трансфере футболиста.

"Мне позвонил Моуриньо и спросить, хочу ли я наслаждаться футболом или буду дальше сидеть на лавке для запасных. Сначала я засмеялся, ведь я хотел продолжать играть в АПЛ. Тем не менее, Жозе был настойчив и я сделал свой выбор.

Когда он говорит — вы его слушаете с открытым ртом. Он очень хороший человек, здорово мне помог в Италии. За это время я научился тактике больше, чем за всю жизнь. Я принял верное решение, нужно учиться у разных специалистов",- цитирует Абрахама ESPN.

Тэмми Абрахам перешел в стан Ромы летом 2021 года из Челси за 40 млн фунтов.

24-летний футболист успел сыграть в 9 матчах "волков" во всех турнира, забив при этом 4 мяча.