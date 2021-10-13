Англия

Турки заинтересованы в египетском хавбеке.

Турецкий Галатасарай не оставляет попыток подписать хавбека Арсенала Мохамеда Эльнени.

"Львы" предпринимали попытку подписать футболиста в последний день летнего трансферного окна, однако боссы лондонского клуба отказали турецкому гранду в трансфере.

Тем не менее, уже на этой неделе Галатасарай начал переговоры с Эльнени о подписании предварительного контракта. Дело в том, что действующее соглашение египтянина рассчитано до лета 2022 года, а уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.

В нынешнем сезоне Эльнени провел за Арсенал всего 2 поединка во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.