В последний день турецкого трансферного окна "львы" не смогли усилиться полузащитником "канониров".
Мохамед Эльнени, Getty Images
08 сентября 2021, 13:44
Галатасарай не смог воспользоваться тем, что трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 сентября — сообщает Sky Sports.
Несмотря на настойчивость "львов", "канониры" решили, что 29-летний полузащитник пригодится им в сезоне-2021/22.
Нынешнее соглашение Арсенала с футболистом истекает 30 июня 2022 года.
Мохамед провел 79 матчей (7 голов) за национальную сборную Египта и выступал за Аль-Мокавалон (35 матчей во всех турнирах, 2 гола), Базель (142, 9), Арсенал (132, 5) и Бешикташ (аренда, 36, 1).