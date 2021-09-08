Англия

В последний день турецкого трансферного окна "львы" не смогли усилиться полузащитником "канониров".

Галатасарай не смог воспользоваться тем, что трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 сентября — сообщает Sky Sports.

Несмотря на настойчивость "львов", "канониры" решили, что 29-летний полузащитник пригодится им в сезоне-2021/22.

Нынешнее соглашение Арсенала с футболистом истекает 30 июня 2022 года.

Мохамед провел 79 матчей (7 голов) за национальную сборную Египта и выступал за Аль-Мокавалон (35 матчей во всех турнирах, 2 гола), Базель (142, 9), Арсенал (132, 5) и Бешикташ (аренда, 36, 1).