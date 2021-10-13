Англия

Футболист начнет курс химиотерапии.

У полузащитника сборной Уэльса и английского Борнмута Дэвида Брукса из Чемпиошипа обнаружена лимфома Ходжкина — один из видов рака.

24-летний футболист уже на следующей неделе пройдет курс химиотерапии и будет лечиться от заболевания.

"Мне поставили диагноз лимфома Ходжкина второй стадии, и на следующей неделе я начну курс лечения.

Хотя это стало шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный, и я уверен, что полностью выздоровею и вернусь к игре как можно скорее.

Я хочу поблагодарить всех в Футбольной ассоциации Уэльса, потому что без пристального внимания их медицинской команды мы, возможно, не смогли бы обнаружить болезнь", — написал футболист в своем Instagram.

Исполнительный директор Борнмута Нил Блейк сообщил, что клуб не будет разрывать контракт с Бруксом и ждут его возвращение в клуб.

"Мы дадим Дэвиду все время, которое ему нужно, чтобы выздороветь, и сделаем все возможное, чтобы помочь с этим", — сказал Блейк.

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