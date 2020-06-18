Испания

Экс-тренер Барселоны будет надеяться на поддерживающую терапию — лечения этой болезни еще не существует.

Бывший помощник Луиса Энрике в Барселоне, а также экс-главный тренер Сельты и ряда других клубов Хуан Карлос Унсуэ неизлечимо болен, сообщает Marca.

У тренера боковой амиотрофический склероз (БАС) – болезнь, лечения от которой еще не существует, больные ею могут надеяться лишь на поддерживающую терапию. Со временем БАС приводит к параличу.

Во время игровой карьеры ныне 53-летний Унсуэ выступал на позиции вратаря. Он начинал карьеру в Осасуне, а затем перешел в Барселону, где был дублером Андони Субисарреты. Спустя несколько сезонов он перебрался в Севилью, за которую провел 222 матча в Примере. Позже он выступал за Тенерифе и Овьедо, а затем завершил карьеру в Осасуне в 2003 году.

Унсуэ начал тренерскую карьеру в качестве тренера вратарей в Барселоне – сначала под руководством Франка Райкаарда, а затем Пепа Гвардиолы. В 2010 году он возглавил Нумансию, затем снова недолго поработал тренером вратарей в Барселоне, после чего возглавил Расинг. Однако из-за разногласий с клубом он не провел там ни одного матча, вместо этого в итоге отправившись в Сельту помогать Луису Энрике.

Позже Унсуэ помогал Энрике в Барселоне. Вместе с ним команда выиграла требл в сезоне-2014/15. В 2017 году ходили разговоры о том, что Хуан Карлос может стать главным тренером Барселоны, но в итоге клуб выбрал Эрнесто Вальверде, а он возглавил Сельту. Последним его местом работы была Жирона, которую он покинул на 11-м месте после 12 туров.