Англия

Хавбек не планирует покидать клуб.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден обсуждает с руководством подписание нового контракта.

Как сообщает Goal, если стороны договорятся, то новое соглашение будет рассчитано на шесть лет, до лета 2027 года.

Клуб планирует объявить продление сотрудничества со своим талантливым воспитанником в ближайшее время.

Нынешний контракт 21-летнего хавбека с "горожанами" действует еще три года, до лета 2024.

В текущем сезоне Фоден сыграл за клуб в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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