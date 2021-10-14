Англия

В прошлом сезоне немецкий форвард стал худшим по количеству нереализованных ключевых моментов в АПЛ.

Нападающий лондонского Челси Тимо Вернер прокомментировал критику в свой адрес, которая связана с малой результативностью и реализаций моментов в стане "пенсионеров".

"Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать о ней, я бы не смог играть. Я знал, что в какой-то момент голы придут. Я знаю, на что я способен.

Если ты нравишься тренеру, и он на тебя рассчитывает, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне. И я надеюсь, что смогу оправдать его", — заявил Вернер в интервью The Sun.

В текущем сезоне Тимо Вернер провел 8 поединков за Челси во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.