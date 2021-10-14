Англия

Наставник Ливерпуля рассказал о кадровой ситуации в команде.

На этих выходных английская Премьер-лига возвращается на телевизионные экраны после международной паузы, а Ливерпулю предстоит сыграть с Уотфордом в стартовом матче восьмого тура.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал о нынешнем состоянии здоровья нападающего Диогу Жоты, правого защитника Трента Александра-Арнольда и центрального полузащитника Тиаго Алькантары.

"Жота и Александер-Арнольд? Они в порядке, чувствуют себя хорошо. Так что, похоже, с Трентом и Диогу все будет хорошо, завтра они будут тренироваться с командой в обычном режиме. Таков план.

Тиаго Алькантаре потребуется чуть больше времени, похоже. Вчера он с командой не занимался, и это плохой знак, если говорить о шансах выйти в стартовом составе", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, матч Уотфорд — Ливерпуль состоится в субботу, 14 октября, в 14:30 по киевскому времени.