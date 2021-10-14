Англия

Сенегалец вспомнил свой легендарный гол, лишивший Ливерпуль титула АПЛ.

Экс-нападающий Челси, Ньюкасла и ряда других клубов Демба Ба вспомнил свой гол в ворота Ливерпуля в концовке сезоне 2013/14.

По словам футболиста, ему до сих пор вспоминают этот забитый мяч.

"Лишь пару лет назад я осознал, насколько великим было это событие. Люди до сих пор говорят об этом! Для "красных" это было настоящим ударом. Мы не радовались тому, что убили их мечту — мы просто наслаждались победой.

Мне не жаль случившегося. Джеррард — великий футболист, однако это футбол. Не все истории — сказки со счастливым концом",- приводит слова Ба The Athletic.

Напомним, в сезоне 2013/14 в рамках 36 тура АПЛ Ливерпуль принимал на своем поле Челси. Капитан "мерсисайдцев" Стивен Джеррард поскользнулся при приеме мяча, после чего БА убежал на свидание с голкипером и открыл счет в матче.

В итоге Ливерпуль занял второе место в чемпионате, на два очка отстав от Манчестер Сити, а Джеррард так и не выиграл Английскую Премьер-Лигу.