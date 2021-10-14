Молодой португалец может перебраться в АПЛ.
Жоау Фелиш, Getty images
14 октября 2021, 18:15
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш попал в сферу интересов Ливерпуля.
Португальский нападающий может пополнить ряды "красных" уже летом 2022 года, сообщает Fichajes.
В услугах Фелиша заинтересован лично главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который видит в 21-летнем нападающем отличное усиление атакующего потенциала команды.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 млн евро.
В текущем сезоне Фелиш провел 5 матчей за Атлетико во всех турнирах, не сумев отличиться результативными действиями.