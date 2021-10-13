Переговоры сторон уже начались.
Getty images
13 октября 2021, 11:00
Суверенный фонд Саудовской Аравии начал переговоры с Suning относительно покупки миланского Интера, а также прав на будущий стадион команды.
Саудовские государственные бизнес-структуры после покупки Ньюкасла намерены продолжать заходить на европейский рынок. Так, начались переговоры о покупке Интера у китайской компании Suning, которая планировала в дальнейшем построить для команды отдельный стадион, права на который также фигурируют в переговорах. Сумма общей сделки оценивается в один миллиард евро, сообщает издание Libero.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2022 года.
Ранее, football.ua порассуждал о перспективах Ньюкасла при новых владельцах из Саудовской Аравии.