Италия

Переговоры сторон уже начались.

Суверенный фонд Саудовской Аравии начал переговоры с Suning относительно покупки миланского Интера, а также прав на будущий стадион команды.

Саудовские государственные бизнес-структуры после покупки Ньюкасла намерены продолжать заходить на европейский рынок. Так, начались переговоры о покупке Интера у китайской компании Suning, которая планировала в дальнейшем построить для команды отдельный стадион, права на который также фигурируют в переговорах. Сумма общей сделки оценивается в один миллиард евро, сообщает издание Libero.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2022 года.

Ранее, football.ua порассуждал о перспективах Ньюкасла при новых владельцах из Саудовской Аравии.