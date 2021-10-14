Украинский футболист готовится к следующему матчу "горожан".
Александр Зинченко, getty images
14 октября 2021, 21:29
Манчестер Сити продолжает подготовку к поединку элитного дивизиона чемпионата Англии против Бернли.
Украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
Отметим, что футболист восстанавливался после травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре против Лейпцига.
В прошлом сезоне украинец отыграл 32 поединка на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.
Напомним, что Александр Зинченко пропустил матчи сборной Украины из-за повреждения.