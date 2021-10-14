Манчестер Сити продолжает подготовку к поединку элитного дивизиона чемпионата Англии против Бернли.

Украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Отметим, что футболист восстанавливался после травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре против Лейпцига.

В прошлом сезоне украинец отыграл 32 поединка на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.

Напомним, что Александр Зинченко пропустил матчи сборной Украины из-за повреждения.