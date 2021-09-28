Украина

В заявке сборной Украины произошли вынужденные изменения.

Как сообщает УАФ, медицинский штаб Манчестер Сити диагностировал у Александра Зинченко надрыв икроножной мышцы. Эта травма исключает участие полузащитника в октябрьских матчах "сине-желтых".

В связи с этим и.о. главного тренера Александр Петраков перевел из резервного в основной список центрального полузащитника СК Днепр-1 Александра Пихаленка.

Для 24-летнего игрока это первый вызов в национальную команду.

Напомним, что 9 октября сборная Украины сыграет на выезде против сборной Финляндии, а уже 12 октября на своем поле примет Боснию и Герцеговину.