ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник не успеет восстановиться после травмы.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о подробностях травмы Александра Зинченко, который не поможет сборной.

"Саша очень извиняется, тоже расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет. Он приступит в работе в общей группе только 8-10 октября.

Он сам виноват во всем. В матче с Лейпцигом он получил травму, у него заболела икроножная мышца. Но у него такой характер, что не попросил замену. Не умеет? Значит — будет лечиться.

Саши будет не хватать, хороший парень и очень порядочный человек", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.