ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник не успеет восстановиться после травмы.
Александр Петраков, фото УАФ
04 октября 2021, 18:51
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о подробностях травмы Александра Зинченко, который не поможет сборной.
"Саша очень извиняется, тоже расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет. Он приступит в работе в общей группе только 8-10 октября.
Он сам виноват во всем. В матче с Лейпцигом он получил травму, у него заболела икроножная мышца. Но у него такой характер, что не попросил замену. Не умеет? Значит — будет лечиться.
Саши будет не хватать, хороший парень и очень порядочный человек", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.
Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.