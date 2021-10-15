Англия

Немецкий полузащитник готовится к матчу против Бернли.

Манчестер Сити продолжает подготовку к поединку элитного дивизиона чемпионата Англии против Бернли.

Немецкий полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган восстановился после повреждения, которое он получил перед игрой с Челси, сообщает официальный сайт английского клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне 46 матчей на клубном уровне, отметившись 17 голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Александр Зинченко приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Сити.