Англия

За награду поборются 6 футболистов.

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) объявила номинантов на звание лучшего игрока минувшего сезона в английской Премьер-лиги.

На данный приз претендуют Харри Кейн (Тоттенхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Рубен Диаш, Кевин де Брюйне (все — Манчестер Сити)

Напомним, что лучшим бомбардиром и ассистентом сезона-2020/21 стал именно Харри Кейн.

Отметим, что в число претендентов на приз не вошел нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров.

Ранее АПЛ назвала 8 претендентов на приз лучшему игроку сезона.