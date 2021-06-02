За награду поборются 6 футболистов.
Харри Кейн, getty images
02 июня 2021, 15:56
Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) объявила номинантов на звание лучшего игрока минувшего сезона в английской Премьер-лиги.
На данный приз претендуют Харри Кейн (Тоттенхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Рубен Диаш, Кевин де Брюйне (все — Манчестер Сити)
Напомним, что лучшим бомбардиром и ассистентом сезона-2020/21 стал именно Харри Кейн.
Отметим, что в число претендентов на приз не вошел нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров.
Ранее АПЛ назвала 8 претендентов на приз лучшему игроку сезона.