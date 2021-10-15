Англия

Наставник "сорок" прокомментировал свое положение в команде.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс высказался на тему своих перспектив в нынешнем клубе.

"Кто бы не хотел попробовать? Конечно, я хочу остаться в клубе, эта работа меня привлекается как сейчас, так и в том виде, каком она выглядит в будущем. У клуба впереди захватывающие времена.

На днях мы виделись с руководством. Должен признать, это очень хорошие и приятные люди. Мы не говорили о моем будущем, мы обсудили лишь положение клуба в турнирной таблице, травмированных футболистов и будущую игру.

Не будем забывать: то, что произошло, это прекрасное событие для клуба и города. Если это выведет клуб на новый уровень – отлично",- считает 60-летний специалист.

Напомним, ранее Ньюкасл подтвердил тот факт, что Брюс будет руководить командой на матче с Тоттенхэмом.