Англия

Наставник Манчестер Юнайтед призывает своего подопечного выбрать наиболее важное направление в его футбольной деятельности.

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд уже несколько лет подряд успешно совмещает выступления за свой клуб, национальную сборную Англии, волонтерскую деятельность, а также процесс получения высшего образования.

В частности, не так давно англичанин получил докторскую степень Манчестерского университета с выпускной работой на тему борьбы с детской бедностью.

Однако, многовекторность своего подопечного не в полной мере разделяет главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер: "Маркус постепенно приближается ко своему лучшему футбольному возрасту, и у него при этом есть определенные проблемы в клубе. Кроме того, Рашфорд еще и вынужден выступать за сборную Англии.

Да, он уже успел совершить несколько выдающихся поступков в своей жизни, но теперь, я считаю, ему пора основательно расставить приоритеты.

Рашфорд знает, какие задачи на него возлагаются в коллективе, поэтому мы точно дадим ему время для того, чтобы вернуться в наилучшую форму", — высказался норвежский специалист.

Отметим, что Маркус Рашфорд стремительно приближается к отметке в 300 матчей за Юнайтед и к показателю в 50 игр в Лиге чемпионов УЕФА.

Стать на шаг ближе к заветной цели на клубном уровне футболист сможет уже в матче против Лестера, который состоится сегодня, 16 октября, начало в 17:00 по киевскому времени. С анонсом данного поединка можно ознакомиться по ссылке.