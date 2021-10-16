Англия

"Сороки" заинтересованы в сотрудничестве с португальцем.

Жозе Моуриньо попал в список кандидатов на должность нового главного тренера Ньюкасла, сообщает издание Il Messaggero.

Английский клуб находится в поисках замены для нынешнего наставника Стива Брюса и хотел бы пригласить португальского специалиста. В работе с нынешним тренером Ромы заинтересованы новые владельцы "сорок", которые считают, что он смог бы улучшить имидж клуба.

Договориться с Моуриньо Ньюкаслу будет крайне непросто, поскольку его контракт с Ромой рассчитан до 2024 года и он доволен своей работой с "волками".

Ранее в АПЛ Моуриньо работал во главе Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.