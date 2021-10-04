Италия

Португальский специалист не проигрывает 42 домашних матча Серии А подряд.

В поединке седьмого тура итальянской Серии А Рома на своем поле обыграла Эмполи со счетом 2:0.

По информации OptaPaolo, команды Жозе Моуриньо не проигрывают на своих полях в Серии А уже 42 матча подряд. Это новый рекорд в трехочковую эпоху, начиная с сезона-1994/95.

Предыдущий рекорд был установлен Массимилиано Аллегри в 2015–2017 годах, когда он тренировал Ювентус. Тогда "старая синьора" не проигрывала в 41 матче кряду.

Моуринью возглавил Рому в мае 2021 года, а до этого в Италии Моуриньо тренировал Интер с 2008 по 2010 год.

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