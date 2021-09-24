Италия

Оба специалиста не проигрывают дома в Серии А в течение 41 матча подряд.

Рома в поединке пятого тура итальянской Серии А на своем поле обыграла Удинезе (1:0).

По информации OptaPaolo, для главного тренера римлян Жозе Моуриньо это была 41-я домашняя игра подряд в итальянском чемпионате, в которой его команда не проиграла. Это лучший показатель с момента введения трехочковой системы с сезона-1994/95.

Также это повторение рекорд наставника Ювентуса Массимилиано Аллегри, который провел такую же серию с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года.

До Ромы, которую Моуриньо возглавил в начале этого сезона, Жозе тренировал миланский Интер с 2008 по 2010 год.

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