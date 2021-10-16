Англия

Наставник Кристал Пэлас прокомментировал положение дел в бывшем клубе.

Главный тренер Кристал Пэлас Патрик Виейра рассказал о том, какой он видит ситуацию в лондонском Арсенале, где он был капитаном команды.

"Я сейчас рассуждаю лишь как бывший футболист Арсенала. Я считаю, что Анри и Бергкамп совместно с Эком справедливо хотели купить клуб. Тем не менее, если клуб не выставлен на продажу — вы его не купите ни при каких обстоятельствах",- считает французский специалист.

Также Виейра высказался о будущем развитии Кристал Пэлас.

"Этот клуб действительно амбициозен, мы вместе с руководством хотим добиться больших результатов. Мы находимся на этапе строительства — это очень захватывающее ощущение",- приводит слова Виейра Sky.

В рамках 8-го тура АПЛ Кристал Пэлас в гостях сыграет с Арсеналом. Матч состоится в понедельник, 18 октября, в 22:00 по киевскому времени.