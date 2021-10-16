Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английской Премьер-лиги.

В матче восьмого тура АПЛ Ливерпуль добыл разгромную победу над Уотфордом со счетом 5:0. Хэт-трик в составе "красных" оформил Роберто Фирмино, а еще по голу в свой актив записали Садио Мане и Мохамед Салах.

Эта победа позволила Ливерпулю на данный момент возглавить турнирную таблицу с 18 очками, а Уотфорд находится на 16-й строчке, имея в активе 7 пунктов.



Уотфорд – Ливерпуль – 0:5

Голы: – Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90+1, Салах, 54.

Уотфорд: Фостер – Кико (Нгакия, 56), Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Сарр, Куцка, Сиссоко, Масина (Клеверли, 46) – Кучо – Деннис (Педро, 69).

Ливерпуль: Келлехер – Александр-Арнольд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64) – Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане.