Англия

Состоялись очередные поединки восьмого тура АПЛ.

Завершились очередные поединки восьмого тура английской Премьер-лиги.

В первой встрече Манчестер Сити на своем поле обыграл Бернли со счетом 2:0. Победу подопечным Хосепа Гвардиолы принесли результативные удары в исполнении Бернарду Силвы и Кевина де Брюйне.

Манчестер Сити — Бернли 2:0

Голы: Силва, 12, де Брюйне, 70.

Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Ляпорт (Диас, 72), Стоунз, Аке — де Брюйне (Фернандиньо, 84), Родри, Силва (Палмер, 90+1) — Марез, Стерлинг, Фоден.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Коллинс, Питерс — Макнил, Браунхилл, Корк (Гудмундссон, 72), Вествуд, Корне (Барнс, 56) — Вуд (Родригес, 82)

Предупреждение: Ляпорт.

Во второй встрече хорошо стартовавший в новом сезоне Брайтон в гостях не смог распечатать ворота Норвича, но и свои при этом оставил на замке.

Норвич — Брайтон 0:0

Норвич: Круп — Ааронс, Гибсон, Кабак, Ханли, Яннулис — Ле-Мелу, Маклин, Норманн (Рупп, 83) — Саргент (Рашица, 76), Пукки (Айда, 90).

Брайтон: Роберт Санчес — Даффи, Данк, Берн — Велтман (Лэмпти, 79), Лаллана, Модер (Макаллистер, 84), Гросс, Кукурелья (Марч, 66) — Мопе, Троссард

Предупреждения: Кабак, Яннулис, Пукки — Велтман, Лаллана, Кукурелья, Даффи.

В остальных поединках Вулверхэмптон выдал невероятный камбэк в матче против Астон Виллы, забив три мяча за последние 15 минут матча после 0:2 в пользу "львов". Лидс в свою очередь в гостях минимально уступил Саутгемптону, в составе которого отметился Армандо Броя.

Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3

Голы: Ингз, 48, Макгинн, 69 — Саисс, 81, Коуди, 86, Невеш, 90+5.

Астон Вилла: Мартинес — Конса, Мингс, Туанбезе — Кэш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 69), Таргетт — Буэндия (Рэмси, 74) — Ингз, Уоткинс.

Вулверхэмптон: Жозе Са — Килман, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер, Невеш, Марсал (Поденсе, 75) — Моутиньо (Силва, 74) — Хи Чан (Хименес, 89), Траоре.

Предупреждения: Мингс, Уоткинс — Невеш, Дендокер.

Саутгемптон — Лидс 1:0

Гол: Броя, 53.

Саутгемптон: Маккарти — Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро — Эльюнусси (Телла, 90+5), Ромеу, Диалло, Дженепо (Армстронг, 59) — Броя (Уолкотт, 81), Редмонд.

Лидс: Меслие — Шаклтон, Льоренте, Купер, Даллас — Стрюйк — Джеймс, Клих (Гелхардт, 77), Робертс (Саммервилл, 81), Харрисон — Морено (Форшоу, 64).

Предупреждения: Беднарек, Маккарти — Робертс, Стрюйк, Льоренте.