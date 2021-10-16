Форвард Лестера прокомментировал результативную победу своей команды.
джейми варди, getty images
16 октября 2021, 19:40
Нападающий Лестера Джейми Варди дал послематчевый комментарий о победе своей команды над Манчестер Юнайтед (4:2).
"Очень важная победа. Главное то, как мы играли сегодня, ведь мы позволили себе снизить планку качества в предыдущих матчах. У нас было время во время международной паузы все обдумать, что мы и сделали.
Здорово, что забил Пэтсон Дака. Он очень усердно тренировался. Я на седьмом небе от счастья и уверен, что он продолжит забивать. Надеюсь, это придаст нам сил двигаться дальше по турнирной таблице",- приводит слова Варди BBC.
После этой победы Лестер находится на 11 место, имея в своем активе 11 очков.
Манчестер Юнайтед же расположился на пятой строчке с 14-ю очками.