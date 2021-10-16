Англия

Форвард Лестера прокомментировал результативную победу своей команды.

Нападающий Лестера Джейми Варди дал послематчевый комментарий о победе своей команды над Манчестер Юнайтед (4:2).

"Очень важная победа. Главное то, как мы играли сегодня, ведь мы позволили себе снизить планку качества в предыдущих матчах. У нас было время во время международной паузы все обдумать, что мы и сделали.

Здорово, что забил Пэтсон Дака. Он очень усердно тренировался. Я на седьмом небе от счастья и уверен, что он продолжит забивать. Надеюсь, это придаст нам сил двигаться дальше по турнирной таблице",- приводит слова Варди BBC.

После этой победы Лестер находится на 11 место, имея в своем активе 11 очков.

Манчестер Юнайтед же расположился на пятой строчке с 14-ю очками.