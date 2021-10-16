Хавбек Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.
поль погба, getty images
16 октября 2021, 20:39
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал поражение своей команды в матче с Лестером (2:4).
Футболист считает, что команда провалила матч.
"Мы заслуживали поражения. По правде говоря, у нас уже довольно давно случаются такие матчи. Мы не решили проблему – пропускаем простые и глупые голы.
Нам нужно повзрослеть, играть за счет опыта и наглости в хорошем смысле слова. Нужно найти решение, нужно меняться",- сказал Погба в интервью BBC.
Ранее, о матче высказался форвард Лестера Джейми Варди.