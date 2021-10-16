Англия

Хавбек Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал поражение своей команды в матче с Лестером (2:4).

Футболист считает, что команда провалила матч.

"Мы заслуживали поражения. По правде говоря, у нас уже довольно давно случаются такие матчи. Мы не решили проблему – пропускаем простые и глупые голы.

Нам нужно повзрослеть, играть за счет опыта и наглости в хорошем смысле слова. Нужно найти решение, нужно меняться",- сказал Погба в интервью BBC.

Ранее, о матче высказался форвард Лестера Джейми Варди.