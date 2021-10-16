Англия

Наставник Манчестер Юнайтед дал свой комментарий после поражения Лестеру.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал поражение Лестеру в рамках АПЛ (2:4).

Норвежский специалист считает, что вина за результат полностью лежит на нем.

"Глядя на голы, которые мы пропустили, могу сказать, что они ужасные. Из-за того, как мы играли, мы не заслужили продолжить выездную серию.

Команду выбираю я. Магуайр не проявил никаких признаков того, что не может сыграть, и ответственность за то, что включение его в состав не сработало, несу я. Раз мы пропустили четыре гола, я, вероятно, принял неправильное решение.

В последнее время мы не в лучшей форме, потеряли слишком много очков, с этим следует разобраться. Возможно, нам нужны изменения. Нужно ли нам больше игроков? Что вообще нам нужно? Футболистов хороших у нас много, но сейчас нет Фреда, Кавани – и их нам не хватает. Я не хочу оправдываться. На поле вышли топ-футболисты, а мы не смогли победить",- сказал Солскьяер после матча.

Напомним, хавбек "манкунианцев" Поль Погба также остался недоволен качеством футбола, который показала команда в матче с Лестером.