Англия

Гол Бена Чилвелла в концовке первого тайма принес в актив "синих" непростые три очка.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси отправился в гости к Брентфорду, который, несмотря на статус новичка элитного дивизиона, успел заработать репутацию серьезного соперника в прошлых матчах с Арсеналом и Ливерпулем.

Подопечные Томаса Франка составили достойную конкуренцию фавориту и не позволили ему продемонстрировать одностороннюю игру. Более того, "пчелы" выглядели намного опаснее Челси в финальной трети, особенно во втором тайме.

Понятно, что после пропущенного гола "в раздевалку", автором которого стал Бен Чилвелл, игрокам Брентфорда нужно было отыгрываться после перерыва, поэтому голкипер Челси Эдуар Менди неоднократно был вынужден спасать свою команду от пропущенного мяча.

В завершающей стадии хозяевам постоянно не хватало самой малости, чтобы вернуть паритет на табло, однако команде Томаса Тухеля не без проблем, но все-таки удалось сохранить минимальное преимущество в счете, заработать три очка и сохранить лидерство в турнирной таблице. Несомненно, благодарить за эту победу в первую очередь нужно именно Эдуара Менди.

Брентфорд - Челси 0:1

Гол: Чилвелл, 45

Брентфорд: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Каньос (Годдос, 72), Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67), Тоуни, Мбемо.

Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 89), Кристенсен, Чалоба, Сарр, Чилвелл, Ковачич (Маунт, 65), Канте, Лофтус-Чик, Лукаку (Хавертц, 77), Вернер.

Предупреждения: Каньос — Ковачич.