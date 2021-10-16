Англия

Наставник лондонского Челси дал свой комментарий после матча с Брентфордом.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал сложнейшую победу своей команды в матче с Брентфордом (1:0).

"Лучше такая победа, чем наоборот. Конечно, еще рано загадывать о чемпионстве, ведь только октябрь месяц. Одно поражение может нас откинуть на три позиции назад, но я доволен тем местом, на котором мы сейчас находимся. Доволен энергией, с которой мы сегодня сражались.

Чалоба постоянно тренируется, он очень надежный футболист. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Для Сарра все было тяжелее, ведь он вовлечен в тренировочный процесс всего две недели как. Будем работать дальше",- сказал Тухель в послематчевом интервью.

После этой победы Челси единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ, имея 19 очков после 8 тура.

Брентфорд расположился на 7-м месте с 12-ю очками в своем активе.