Англия

Специалист рассказал о победе над "красными дьяволами".

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился впечатлением о победе над Манчестер Юнайтед в АПЛ (4:2).

"Лестер был великолепен. В этом поединке мы были похожими на самих себя. Я говорил с ребятами и донес, что мы должны играть так, как у нас лучше всего получается.

Нужно бороться, нужно бегать. У нас была задача — разобраться с минусами в нашей игре. Только когда с этим порядок, можно играть в быстрый динамичный футбол. Мы всегда высоко прессингуем, нужно к этому адаптироваться.

Сегодня мы отлично сыграли. Во время разбора прошлой игры я поставил себя на место человека, который только принимает Лестер. Я все разжевал футболистам. И сегодня мы доказали, что можем быть очень сильны, когда у нас есть страсть", — сказал специалист.

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