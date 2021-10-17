Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед, который накануне был поглощен консорциумом во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии, примет на своем поле Тоттенхэм.

Ньюкасл — Тоттенхэм

Воскресенье, 17 октября, 18:30. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Во время международной паузы на матчи национальных сборных Ньюкасл стал главным ньюзмейкером на Туманном Альбионе после того, как на официальном уровне было объявлено о завершении судебных разбирательств и передаче полного пакета акций футбольного клуба новым инвесторам, на продаже которых уже бывший владелец "сорок" Майк Эшли заработал примерно 300 миллионов фунтов. Ньюкасл Юнайтед, в свою очередь, уже успели определить в качестве самого богатого клуба в мире ввиду того, что Public Investment Fund, который приобрел 80% акций клуба, является детищем наследного принца Саудовской Аравии.

Но пока болельщики "сорок" смотрят в светлое будущее и ожидают прибытия на Сент-Джеймс Парк звезд мирового футбола, на данном этапе нужно отложить фантазии в сторону и вернуться в суровую реальность. А реальность такова, что Ньюкасл продемонстрировал ужаснейший старт сезона и находится после семи туров в зоне вылета, имея в свое активе всего три набранных очка. Предстоящее увольнение Стива Брюса с поста главного тренера, футбол которого небезосновательно считается несовременным, с приходом новых владельцев напрашивается само собой. С какими только именами пресса не успела связать Ньюкасл, но пока Брюс остается руководить командой. Вполне возможно, новое руководство просто позволило ему красиво попрощаться и провести свой юбилейный 1000-й матч на тренерском мостике, а затем уже начать работу над строительством своего многообещающего проекта в Ньюкасле с приглашения нового специалиста.

И если так называемая "новая эра Ньюкасла" находится на этапе своего зарождения, то вот сделать из Тоттенхэма стабильный гранд европейского футбола пытаются уже не первый год. Пока результаты трудно назвать удовлетворительными, ведь главным спортивным достижением клуба из Северного Лондона в 21 веке по-прежнему остается проигранный финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Первый месяц работы Нуну Эшпириту Санту в АПЛ после ухода из Вулверхэмптона, который возглавил Тоттенхэм после весьма провального опыта Жоза Моуриньо, пусть и не мог похвастаться своей результативностью и фееричным футболом, но прагматичные три победы на старте сезона со счетом 1:0 позволили португальскому специалисту стать лучшим тренером сентября в Премьер-лиге. К сожалению для болельщиков Тоттенхэма, сказка длилась недолго, а коллектив Нуну ожидали три болезненные поражения от Кристал Пэлас, Челси и Арсенала с общим счетом 1:9. Да, в прошлом туре "шпоры" одолели Астон Виллу, но вопросы по-прежнему остаются. Сейчас Тоттенхэм, наверное, является самой непредсказуемой командой АПЛ, внутри которой продолжают бурлить процессы с целью найти нужный ключ к успеху и завоеванию трофеев.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Нуну Эшпириту Санту. Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 2,18, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 3,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Дамметт, Альмирон — Сессеньон, Доэрти, Д. Санчес, Ло Чельсо, Ромеро, Эмерсон.

Под вопросом: Уиллок, Каллум Уилсон, Лассельс, Дубравка, Вудман — Дэвис.

Интересные факты

- Как уже ранее отмечалось, матч против Тоттенхэма станет 1000-м в тренерской карьере Стива Брюса (376 побед, 254 ничьих, 369 поражений). Английский специалист только четыре раза побеждал "шпор" в 26 поединках, при этом каждую из этих побед он одерживал во главе разных клубов (Бирмингем, Уиган, Сандерленд, Ньюкасл).

- Пять из шести голов Харри Кейна в ворота Ньюкасла в рамках АПЛ были забиты именно на Сент-Джеймс Парк. Больше голов в выездных встречах английский форвард забивал только Лестеру (восемь) и Эвертону (семь).

- Тоттенхэм уступил только в одном из последних 18 матчах АПЛ против команд, начинавших тур в зоне вылета. Произошло это в августе 2019 года в поединке как раз против Ньюкасла (0:1).

- В прошлом сезоне Ньюкасл дважды сыграл вничью с Тоттенхэмом, при этом решающие голы "сороки" забивали в заключительных отрезках матчей (85-я минута — 2:2 и 90+7 минута — 1:1).