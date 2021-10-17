В матче 8-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм одержал победу над Эвертоном со счетом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте поединка забил защитник Анджело Огбонна.

Нападающий "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле лишь на третьей компенсированной минуте и не отметился результативными действиями.

Эвертон – Вест Хэм 0:1
Гол: Огбонна, 74.

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби (Гордон 79) – Грэй – Рондон.

Вест Хэм: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек (Доусон 79), Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини 87), Боуэн (Ярмоленко 90+4) – Антонио.

Предупреждения: Антонио, 9, Форнальс, 31.