"Молотобойцы" победили со счетом 1:0.
Эвертон – Вест Хэм, Getty Images
17 октября 2021, 17:58
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм одержал победу над Эвертоном со счетом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте поединка забил защитник Анджело Огбонна.
Нападающий "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле лишь на третьей компенсированной минуте и не отметился результативными действиями.
Эвертон – Вест Хэм 0:1
Гол: Огбонна, 74.
Эвертон: Пикфорд – Коулман, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби (Гордон 79) – Грэй – Рондон.
Вест Хэм: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек (Доусон 79), Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини 87), Боуэн (Ярмоленко 90+4) – Антонио.
Предупреждения: Антонио, 9, Форнальс, 31.